慰安婦少女像搭公車繞首爾 日韓關係前途堪憂

象徵慰安婦的少女塑像搭上南韓的公車，自14日起行駛於首爾市內，引起南韓民眾的關注。(美聯社）

象徵慰安婦的少女塑像搭上南韓的公車，5輛「慰安婦記憶公車」自14日起行駛於首爾市內，引起南韓民眾的關注，以及日本的反彈。

這家巴士公司的老闆為了讓南韓民眾不忘記歷史，決定在5輛巴士上設置慰安婦少女塑像，自14日南韓「世界慰安婦之日」起至9月底行駛於首爾市內，車上還播放去年上映的慰安婦電影《鬼鄉》中的民謠《阿里郎》。

首爾市長朴元淳14日一早也前往搭乘，他表示，搭這輛公車可以追思慰安婦犧牲者。有首爾市民表示，這種作法是過度的政治秀。

日本TBS電視台記者在巴士上採訪了南韓民眾，有人表示，「非常好。讓我很感動！」有人說: 「南韓人應再次思考慰婦的問題，也希望日本也重新思考。」

有關慰安婦問題，美日兩政府曾於2015年達成協議，並簽署《日韓慰安婦問題協定》，但南韓的輿論並不支持朴槿惠前政府的作法，而要求重新評估該協定。

NHK報導，該公車的行駛路線有很多日本遊客利用，此舉可能對日韓關係造成不良影響。日本外務省也表示，日韓雙方正在朝發展迎向未來的兩國關係而努力，這種行為形同潑了盆冷水。

(中時)