陳珮騏後肩驚現15公分蜈蚣長疤 嘆背後有故事

陳珮琪在臉書po出裸背照，赫見肩後爬了2條15公分長的醒目蜈蚣狀疤痕，看起來非常嚴重，讓粉絲心疼不已。(取材自陳珮騏臉書)

女星陳珮騏是本土劇熟面孔，且時常飾演壞女人，精湛的演技讓觀眾恨得牙癢癢，甚至在現實生活中也超入戲，時不時發生遭遷怒挨罵的情況，讓人一來覺得可憐但另一方面也是陳珮騏演藝事業成功的象徵，臉書粉絲團累積相當多粉絲，昨天她po出一張露背照，赫見肩膀後方爬了兩條「蜈蚣長疤」，讓粉絲看了直呼心疼，紛紛關心。

陳珮騏昨在臉書貼出露背照，驚見光滑的肩後竟有兩條15公分長、猶如蜈蚣的傷疤，她更感嘆寫下：「每道傷疤的背後都有一個故事。有些傷痕消失了，故事卻永遠刻劃在心底；有的傷疤一輩子跟著，自己卻忘了故事、忘了疤的存在」，直呼傷痛一體兩面，可能讓成長茁壯，也可能讓人退卻畏縮。

她背後這兩條長疤還用美容膠布仔細貼著，逼真到讓粉絲以為是真的，心疼她受傷，要她以後小心，不過這其實是她在《一家人》中因劇情需求而做的特殊化妝，陳珮騏飾演的「曉夏」，一開始使壞搶了妹妹的男友「威廉」趙駿亞，近來劇情有了大翻轉，這段本不被祝福的感情，因陳珮騏為救愛人受重傷，感動了威廉，最後兩人修成正果，也打破本土劇婚禮總會被阻饒破局的慣例，陳珮騏更與飾演她母親的張玉嬿相擁落淚，讓觀眾又是驚喜又是感動。

(中時電子報)