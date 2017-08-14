高雄5歲男童遊澎湖七美 疑似熱衰竭不治

今天下午2時10分，澎湖海巡隊接獲第十三巡防區通報，一名高雄籍5歲林姓男幼童隨家人前往澎湖七美島旅遊，因休克意識不清，求助七美鄉衛生所醫師診療，隨即巡防艇緊急後送三總澎湖分院搶救，傍晚經醫師確診疑似熱衰竭不治，全案已報請檢方相驗以釐清死因。

(中時)