棒球殿堂2017最美篇章 妮妮、高鈞鈞連袂出擊

大魯閣《電競-棒球殿堂2017》最美篇章，妮妮（左）、高鈞鈞連袂出擊。（圖／大魯閣提供）

大魯閣棒壘球打擊場與網石棒辣椒股份有限公司聯手推出的《棒球殿堂2017・夏日紅不讓》系列活動，第2站移師高雄草衙道，本次「名人PK賽」單元邀請到南霸天統一獅隊陣中最可愛、最有朝氣的Uni Girls成員妮妮，以及有「主持界甜姐兒」之稱的高鈞鈞攜手同台，讓刺激又精彩的《棒球殿堂2017》PK賽，增添了2大吸睛「嬌」點。

《棒球殿堂2017》VIP玩家體驗會，12日下午於大魯閣棒壘球打擊場高雄草衙館舉行，現場吸引了相當多的人潮聚集。而活動現場不僅提供玩家進行分組遊戲對戰和趣味的闖關活動，更邀請到中華職棒統一獅啦啦隊成員妮妮與《棒球殿堂2017》VIP玩家進行遊戲PK對戰！妮妮在過程中既興奮又緊張，結束時更表示：「剛剛超緊張的，因為遊戲很寫實、很逼真，玩起來就真的像是在球場一樣！」

「本身是學舞蹈的我，在加入Uni Girls後，就開始全心的支持棒球！因為棒球是我們的『國球』，所以我很喜歡把這股感染力帶給每一位球迷。」妮妮表示：「在活動過程中，可以感受到現場玩家跟大魯閣球友的熱情，用手遊詮釋棒球文化的感覺很棒！希望每一位玩家和球迷，不僅可以下載遊戲，體驗棒球樂趣，也鼓勵大家進場來看球，一起多元的支持棒球唷！」，而被問到最喜歡哪位職棒球星，妮妮則是既害羞又興奮的說：「我最喜歡Take(潘武雄)！」

甜姐兒主持人鈞鈞在活動後，感動的表示：「這是我第一次主持棒球電玩活動，但我本身也很愛看棒球。剛剛看到玩家對戰時，整體的畫面、氣氛，以及遊戲旁白都好精緻，感覺就好像身歷其境。我決定了！我回家後就要下載《棒球殿堂2017》！」

而活動現場也有許多玩家交流彼此的遊戲心得與策略，一名高雄在地玩家表示：「我玩過許多棒球系列手遊，但我真的覺得《棒球殿堂》系列遊戲最精緻、最用心，今天來這裡真的蠻開心的！因為我平常也會來這裡打球，同時也是《棒球殿堂2017》的鐵粉」

《棒球殿堂2017・夏日紅不讓》草衙站活動結束後，最終章將於8/19(六)於大魯閣棒壘球打擊場新莊館舉行。當日同樣將由甜姐兒鈞鈞擔任主持人，而「名人挑戰賽」所邀請的關主，正是最熱血、最愛國的棒球主播徐展元，屆時將與現場玩家、球友．一同共襄盛舉。

(中時電子報)