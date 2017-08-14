66歲阿伯潛入寺廟抓寶 依侵入住宅罪起訴

擴增實境手機遊戲《精靈寶可夢》連阿伯都愛不釋手，還潛入寺廟抓寶，結果被逮！高雄66歲宋姓老翁今年5月8日為了抓稀有的「電龍」，開車到美濃蜜缽蘭若寺，發現了電龍蹤跡，顧不得寺廟四周圍設有鐵欄杆，竟翻越欄杆進入抓怪，被廟方人員發現報警；橋頭地檢署今依侵入住宅罪將他起訴。

(中時)