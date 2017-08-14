英國大笨鐘要維修 將「失聲」4年
英國國會下議院今（14）日表示，倫敦著名景點「大笨鐘」因為要翻修，未來4年大多數時間將靜音，本月21日中午開始停止敲鐘報時。
根據中央社引述路透社和英國「每日郵報」網站（MailOnline）報導，「大笨鐘」重13.7公噸（相當於10輛小客車），敲鐘報時已157年，即將拆解鐘鎚，但除夕夜慶祝活動等重要場合還是可以聽到鐘響。
大鐘管理人傑格斯（Steve Jaggs）說：「這個必要的工程計畫將能長期維護時鐘，以保護和保存它的家，也就是伊麗莎白塔（Elizabeth Tower）。」96公尺高的伊麗莎白塔有一半已經被鷹架包圍，進行主要的翻修工程。
坐落在泰晤士河岸邊的西敏宮（Palace of Westminster），又稱作國會大廈，是世界遺產和主要觀光景點，傑格斯鼓勵民眾21日聚集在附近的國會廣場聽大笨鐘最後的鐘響。
大笨鐘的時鐘將進行拆卸，檢查和修復每個齒輪。4個錶盤也會進行清洗和修理，翻新鑄鐵的框架，取下指針進行修復。
有一面鐘面會持續運作，並安靜地報時，在原來的發條裝置重返崗位之前，會先由現代的電動馬達提供動力。
(中時電子報)
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