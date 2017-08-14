曾被說「還不夠資格演喜劇」 黃嘉千想問李國修：我可以演了嗎？

黃嘉千加入《三人行不行》演出。（亮棠文創提供）

黃嘉千加入《三人行不行》演出。（亮棠文創提供）

亮哲參與《三人行不行》演出。（亮棠文創提供）

劇場大師李國修過世4年，他的嫡傳弟子、導演黃毓棠獲得授權，準備重新推出李國修紀念作品《三人行不行》，10月6日起將在南海劇場經典重現，連續演出20場。身為李國修子弟兵的黃嘉千，當初一知道消息，便主動打電話毛遂自薦，希望能演出首演。原來，國修老師生前曾對她說「妳還不夠資格演喜劇」，事隔多年，現在的她想問天上的老師：「我可以演了嗎？」

黃嘉千說，國修老師曾經對她說過「妳還沒資格演喜劇」，所以老師花了一段時間讓她把正戲及悲劇演好，「悲劇的原貌來自喜劇，一開始完全不懂，我只是一股腦兒只想做到他教給我的所一切，在這過程中我不知不覺得到了養份。」

「那種感覺就像是嬰兒一出生只接收父母給他的一切，他還沒辦法真正理解，只按照父母的意思去做。終於他長大，有一天他突然會明白父母為什麼要這樣教他，他也自然而然轉換父母給於他的教導，運用在他的生活中。我想；該是時侯我有資格演喜劇了。」主動爭取要演《三人行不行》首場的她，也跟天上的國修老師說：「您一定要來看喔！」

《三人行不行》監製兼導演黃毓棠表示，這部劇作是國修老師於1987推出實驗性喜劇作品，全劇演員只有兩男一女，但每一個演員平均要演10個角色，該劇從小劇場演到大劇場，共演出近400場，也培養出了大量的新人演員，其中最成功的演員就是杜詩梅，她從2005年演到2013年，共演了177場，也練出了精湛的演技。這次經典重現，除了杜詩梅、邱逸峰、林東緒、郭耀仁、黃浩詠等原班底，還加入黃嘉千、吳怡霈、阿喜、亮哲等人一起輪番上陣。

(中時)