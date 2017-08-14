朝鮮半島八月危機？看「三大警鐘」響起沒

南韓《中央日報》14日報導，南韓交易所（KRX）黃金市場8月11日的金價收於每克4.721萬韓元，創下了「四月危機說」之後四個月來的最高價格；韓幣和美元的匯率也收於1美元兌換1143.5韓元，比8月9日的收盤價（1125.1）上升了18.4韓元。在「朝鮮半島8月危機說」中，代表安全資產的金價和美元已經齊漲。那麼，「八月危機說」果真言出有據嗎？這最好還是看戰前可能出現的事實指標，到底顯現了沒？

一、部隊的戒備狀態和監視狀態

部隊的戒備狀態（Defcon）是指部隊為應對正規戰爭而發出備戰等級，監視狀態（Watchcon）則是指韓美對北韓的情報監視狀態。戒備狀態和監視狀態都分為五個等級，其中一級為最高戰鬥狀態，而南韓自韓戰之後，戒備和監視狀態一直保持在四級水平，軍方相關人士也在8月13日表示「目前仍保持著四級戒備和監視狀態」。

進入三級戒備狀態，就意味著存在戰爭危機。迄今為止，南韓僅在1976年8月板門店斧頭暴行和1983年10月仰光事件時發布過兩次三級戒備狀態。相反，對朝監視狀態曾一度在北韓進行核試爆、2010年「天安艦」被爆沉沒和延坪島炮擊以及2015年木盒地雷挑釁時上調至二級監視。

南韓前任聯合參謀次長申源湜說，「韓美會密切觀察北韓前方部隊是否表現活躍、是否將彈道導彈移動到了發射位置、是否從倉庫取出了軍需物資等情況，然後決定將戒備狀態和監視狀態上調或下調一個級別」。戒備狀態和監視狀態保持不變，意味著北韓在生命中所說的「用導彈打擊關島」還僅僅停留在「打嘴炮」，沒有做出實際行動。

二、在韓美籍居民緊急撤僑

美國每年都會面向大約20萬在韓美國人進行朝鮮半島撤僑演習，這種撤僑演習一般在春季和秋季各舉行一次，但今年春季受「4月危機說」影響，由於擔心引起誤會，美國將撤僑演習推遲到了6月份舉行。一旦在韓美國人開始展開緊急撤僑，南韓境內的美籍居民將集體持護照等資料湧往首爾龍山基地等分布在全韓的18個集結地點和避難所。但目前除演習之外，在韓美籍居民從未真正進行過集結。

三、美軍補充戰鬥力

最近出現的「八月危機說」本質上與以往頗不相同。南韓前任聯參戰略計劃部長金真炯（音）表示，「朝鮮半島戰爭危機論的核心是美國對北韓展開先發制人打擊」，「這種情況下，美國會在對北韓展開打擊之前，於朝鮮半島周圍補充戰鬥力」。

美軍增強戰鬥力的核心指標是在朝鮮半島周圍集結核動力航空母艦戰鬥群。美國指定在緊急情況時派往朝鮮半島的航母包括「尼米茲號」（CVN68）、「卡爾·文森號」（CVN70）和「雷根號」（CVN78）等三艘，當三艘航母齊集在朝鮮半島附近海域時，便顯示美國可能會對北韓採取軍事行動。但目前雷根號航母停留在日本近海、尼米茲號停靠在波斯灣，而卡爾·文森號尚且在美國西部海岸展開作戰演習。

雖然不少人認為目前「真正爆發軍事衝突的可能性不大，但北韓的挑釁威脅依然嚴重存在」（世宗研究所統一戰略研究室室長鄭成長），但從各種情況來看，朝鮮半島目前的安全時鐘與平時相比，並沒有發生大的變化。

(中時)