紐西蘭執政黨出奇招拉票 要送150少年重犯軍訓

紐西蘭6周後將舉行國會大選，執政黨國家黨（National Party）出奇招拉票，承諾若成功維持執政地位，將把150名少年重犯送往軍營受訓一年，從中學習紀律。

國家黨發言人亞當斯表示，全國目前有150名青少年犯下嚴重罪行，包括持械行劫、性侵及謀殺等，他們被判至少入獄14年。政府不希望袖手旁觀，看他們以錯誤的價值觀長大，因此計劃在未來4年投入6000萬紐元（約13億台幣），讓12至17歲的少年犯到懷烏魯（Waiouru）軍營受訓，他們若中途被退訓，將被送至成人監獄服刑。

對此，網民意見兩極，有人認為軍訓政策過時，也有人認為此舉可讓少年犯學習紀律。

(中時)