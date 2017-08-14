紐西蘭執政黨出奇招拉票 要送150少年重犯軍訓
紐西蘭6周後將舉行國會大選，執政黨國家黨（National Party）出奇招拉票，承諾若成功維持執政地位，將把150名少年重犯送往軍營受訓一年，從中學習紀律。
國家黨發言人亞當斯表示，全國目前有150名青少年犯下嚴重罪行，包括持械行劫、性侵及謀殺等，他們被判至少入獄14年。政府不希望袖手旁觀，看他們以錯誤的價值觀長大，因此計劃在未來4年投入6000萬紐元（約13億台幣），讓12至17歲的少年犯到懷烏魯（Waiouru）軍營受訓，他們若中途被退訓，將被送至成人監獄服刑。
對此，網民意見兩極，有人認為軍訓政策過時，也有人認為此舉可讓少年犯學習紀律。
(中時)
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