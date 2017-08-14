中年發福 可能是體內賀爾蒙作祟
中年發福的現象是如此的普遍，ㄧ般都認為是新陳代減緩或是缺乏控制體重的意志力。如今有最新研究發現，身材變型極有可能是體內賀爾蒙作祟。
根據紐約時報報導，紐約市西奈山伊坎醫學院研究人員原本研究FSH生殖賀爾蒙（或稱促卵泡賀爾蒙）對女性骨質疏鬆的影響。給老鼠實驗中，注入研究人員自行合成的FSH的抗體，結果發現老鼠留失大量脂肪。
這項實驗為研究肥胖開了一扇窗，最後結論發現，FSH的抗體可以促進老鼠體內負責儲存能量的白脂肪，轉化成燃燒卡洛里釋放能量的棕色脂肪，這也是老鼠脂肪流失、體重減輕的原因。
研究人員對於這項結論是否能適用於人類仍然相當謹慎，但是FSH生殖賀爾蒙極有可能是人類脂肪向腹部重新分配，也就是女性從梨形身材轉為蘋果形身材的主要原因。阻斷這種賀爾蒙能否像老鼠實驗一樣增加熱量燃燒，減少腹部脂肪，並減緩骨質疏鬆，仍有待進一步研究。
(中時電子報)
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