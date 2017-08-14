讓黨年輕化 廖國棟退出國民黨中央委員選舉

國民黨立委廖國棟今表示，他完全支持國民黨主席吳敦義的領導，也體認到國民黨必須年輕化的呼籲，他決定不參與這次國民黨中央委員的選舉。廖國棟目前擔任國民黨中常委，退出國民黨中央委員選舉代表等同空出中常委一席。

廖國棟指出，很高興看到各界在國民黨淪為在野黨後，願意積極參與黨務，並貢獻一己之力，支持並追隨吳主席「重返執政」的呼召。

廖國棟強調，他在黨務工作上參與多年，竭盡心力，完成了許多仼務。這次黨務改組，改造革新工程正待展開，他完全支持吳主席的領導，也體認到國民黨必須年輕化的呼籲，決定不參與本次中央委員的選舉，以便專心於立法院的選民服務工作。

廖國棟說，對於長期的黨務夥伴盟友們寄予祝福，更願意給予年輕朋友加油鼓勵。他說，黨是我們的大家庭，贏得民意是我們的工作，重返執政是我們的責任。

(中時)