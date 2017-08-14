點燈跨世代傳愛 將舉辦《老師我愛您》演唱會

蘇來(右二)為了《老師我愛您》特別創作主題曲，由他寫詞、許景淳譜曲。

金曲新人謝震廷、國劇大師曹復永、代言人齊豫、民歌創作才子蘇來、主持人賴佩霞，14日出席《老師我愛您》記者會。

「點燈」傳播希望看到愛，將於10/1在新北市政府多功能集會堂舉辦《老師我愛您》演唱會，活動代言人齊豫、國劇大師曹復永、民歌創作才子蘇來、金曲新人謝震廷今（14日）一同出席記者會，跨世代藝人齊聚分享與表達敬愛師長的心情。

主持人賴佩霞說到她小學時期，遇見了一位美術老師啟發了她，爾後進入復興美工就讀，之後無論做任何事，或是在文學上的學習，最終都會回歸到藝術上。

齊豫表示現階段的老師應是「佛陀」，佛陀教會她如何放下。她覺得非常幸運能在這個時刻遇見佛陀，讓她知道如何將張牙舞爪的自己修整好，謝謝每天念經面對的佛陀。

「永遠的京劇小生」曹復永老師則表示，由於是香港人，從小學戲要說國語對他來說是很辛苦的。但盧智老師看見了他的才華，老師告訴他不要放棄，要站起來，將來要學戲曲，必須要記住幾句話：「學不等於會，會不等於對，對不等於好，好不等於精，而精還要精益求精。」老師對他說：「傳承就是感恩。」所以曹復永想告訴老師：「我到現在還在傳承，老師我愛您。」

創作才子蘇來為了這次的活動創作了一首主題曲，在構思詞曲的過程中，他想起了過去在當小學老師的父親。蘇來認為老師是很自然的存在於我們的生活之中，像喝水一樣自然，但若沒有水，我們便無法生存下去。

金曲新人謝震廷分享他在十三歲參加超級星光大道時，因為面臨變聲期而慘遭淘汰，但王治平老師為他指點迷津，不僅鼓勵他嘗試作曲，還帶他去買了他人生第一把電吉他並送他鍵盤，在創作、編曲與製作上也給了他許多的建議。在去年獲得金曲新人獎的肯定時，老師傳訊祝賀並讚美他這張專輯很好聽，他非常感謝音樂路上有這位亦師亦友的老師。他作的歌中有段歌詞非常符合此次的主題：「因為我們沒有辦法成為二十四小時的太陽，所以才要成為彼此心裡的燈光。」

點燈文化基金會一直秉持著「感恩、光明、堅持」的理念，照亮社會的角落並散播正向的力量。至今已製播上千集正面能量的故事，今年持續將愛化為行動，以「老師我愛您」為主軸，在現今社會中倡導尊師重道、感念師恩的美德，感謝一生之中為他人提燈照路的恩師們。

這個演唱會也邀請了暖心歌手趙詠華參與演出，她鼓勵學生們邀請老師一起來參與演唱會，促進師生的情感交流，藉由音樂及跨世代藝人的演出一同回味往日的美好時光。不管是哪個時代，都能傳達感念師恩、飲水思源的力量。

點燈文化基金會一直以對外募款的方式，集合大家公益的力量，得以獨立製作不隨波逐流，23年來持續製播公益性的文化節目，及到監獄、弱勢團體去從事巡迴講座的公益活動。今年「點燈」首度採用「嘖嘖」群眾集資平台，預計八月中進行募資計畫，歡迎參與的朋友們除了可以在年代售票網購票支持「點燈」之外，也可以上募資平台讓「點燈」得以持續用燈火溫暖社會，歡迎大家邀請敬愛的老師們一同來享受這場音樂盛宴！

點燈2017【老師我愛您】演唱會

演出資訊－

演出日期：2017年10月1日 (日)

演出時間：19:00－21:30 (18:15開始入場)

(中時電子報)