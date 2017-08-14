詐欺通緝犯返台再行騙 警方瓦解詐騙集團
警政署刑事局14日宣布，偵破一個詐欺集團，該集團5人中有3人是曾因詐欺案被通緝，在台灣設立機房，詐騙大陸民眾。
刑事局偵四大隊說，在今年5月接獲線報，指數名通緝犯從境外潛逃回台，組成電信詐欺集團，在高雄市楠梓區租下一棟透天厝，有可疑年輕人出入。該透天厝平日全天窗簾緊閉，且拿下門牌，令警方覺得不單純，展開調查。
專案小組見時機成熟，日前像橋頭地方法院聲請搜索票，於8月9日動員22名警力入內搜索。查獲林建成等5人到案，起出一批做案用的工具包含交戰手冊、電腦、手機與網路IP分享器等。
經查該集團自今年3月迄今，詐騙大陸四川、武漢、廣東地區民眾，得逞逾上百次，詐欺手法為一線話務人員以工商銀行行員稱大陸民眾信用卡遭盜刷騙取個資成功後，隨後再由二線人員假冒「武漢公安局」、三線人員假冒「檢察官」等角色，誆以被害人身分遭冒用、詐騙洗錢等話術，需凍結及監管其名下帳戶內資金，藉以誘騙被害人匯款，因犯嫌每日皆會清除電腦、手機中所有詐騙成功相關資料，詐騙金額仍在估算當中。
(旺報)
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