「黑板藝術」在日本中學掀起熱潮
日本共同社14日報導，在學校教室中，黑板是教師書寫授課內容時使用的工具，而今將黑板當做畫布，一面用粉筆繪製五顏六色圖畫的「黑板藝術」則正在日本中學生中盛行。甚至有黑板生產商舉辦全國大賽，「黑板藝術」作為一種全新的表現手法正備受關注。
在黑板上穿個孔，教室便和野外世界連接了起來。學生們看到長頸鹿和老虎躍然於黑板，直呼驚奇。靜岡縣立富士宮東高中美術部成員以VR視覺效果為主題，繪製了一幅高1米、寬4.5米的作品。動物毛皮等淺色的部分用毛刷暈染，再用橡皮突出與陰影的邊界。
繼2016年之後今春再次舉辦的「黑板藝術甲子園」比賽，共吸引了87所學校參賽。富士宮東高中的作品以其獨創性受到評委的青睞，將最高獎項收入囊中。
繪製該作品的核心人物是該校三年級學生鹽澤海斗（18歲），他神采奕奕地說：「由於黑板和紙不同，以黑色為基調，在繪畫的時候需要提高畫面的亮度。難得有機會繪製這麼大的作品，很有樂趣。」
「黑板藝術」創作活動也正在走出校園。今年1月，東京一家捐血站內裝點上一幅描繪張開天使翅膀女子形象的黑板畫。作品來自曾參加2016年「黑板藝術甲子園」大賽的神奈川縣立彌榮高中的學生，在呼籲積極捐血的宣傳中發揮了作用。
從事美術教育研究的日本武藏野美術大學教授三澤一實指出，「以前有過畢業典禮等場合在黑板上作畫的先例，目前通過社交網站（SNS）發布作品變得更為容易，因而更受矚目。」此外三澤教授還分析稱：「『黑板藝術』的巨大魅力在於使用身邊的道具隨手就能發起挑戰，同時將授課場所臨時變成一個非日常場景。」
(中時)
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