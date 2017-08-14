關係解凍？ 吳敦義、王金平一同探視李敖
前副總統吳敦義將在20日全代會上正式接任國民黨主席，外傳除前台北市長郝龍斌獲邀續任副主席，前立法院長王金平等人都未接獲邀約擔任。不過，作家李敖臉書今(14)日貼出吳王兩人一同到家裡探望李敖的照片，王金平在結束後接受媒體訪問，表示有談到國民黨的事。
李敖今年二月透露長腦瘤，目前在家中休養。李敖的兒子李戡今日臉書放上了一張吳敦義與王金平到家中探視李敖的照片，並表示大家相談甚歡。據《中央社》報導，王金平接受訪問，他今天與吳敦義去探視李敖，主要是靜靜地聽吳敦義與李敖聊天，李敖則是有聊到國民黨的事。至於吳王兩人關係，王金平表示，這兩天都有與吳敦義一起吃飯，關係沒有問題，他們當然是要為國民黨一起努力、奉獻。
在先前黨主席選舉時，王金平始終保持中立，也未出面力挺吳敦義，引起吳陣營不滿；吳當選後，也未主動找王金平諮詢意見，兩人互動降到冰點，就連上月27日吳敦義邀黨籍立委座談，也以行程已經排好、時間上來不及等理由婉拒。直到兩人在本月3日於在喜來登飯店密談3個小時兩人互動才終於破冰，而今日兩人一同前往探視李敖，也被外界視為兩人關係已經解凍。
(中時電子報)
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