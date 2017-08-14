世大運花車挨批 宮廟：對神明不敬

世大運花車被民眾批評。（圖／取自網路）

台北市民政局長藍世聰。（圖／本報資料照片）

北市府上周六舉辦「812妝遊嘉年華踩街」活動，但宣傳世大運的花車，卻被批評像「靈車出殯」。對此，台灣省城隍廟董事長詹鈴權說：「對神明非常不尊敬。」

台灣省城隍廟董事長詹鈴權表示，對神明非常不尊敬，因為這一次花車設計，是因為我們參加台北國際龍舟比賽得到總冠軍，所以用龍舟把我們城隍爺請到上面來，保佑這一次世大運能夠圓滿成功，所以被網友這樣子說，實在是太不公平。

台北市民政局長藍世聰則說，對於不同宗教有不同看法，但不應該鄙視；對於自動自發參加八月宮廟遊行的團體，柯市長感到非常抱歉。

(中時電子報)