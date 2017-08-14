凍齡基因超強 57歲美魔女與愛女同天畢業 91歲老媽也好漾
來自英國威爾斯的蘇珊和梅麗莎母女，都是讓人看了眼睛為之一亮的美人胚，巧合的是，兩人居然在同一天、自同一所大學畢業。57歲、擁有逆天凍齡美貌的蘇珊保養得宜，穿上學士袍和愛女站在一塊，讓許多人誤以為兩人是一對姐妹花，更別說不相信她倆竟然相差35歲。
梅麗莎16歲時，蘇珊開始在威爾斯的斯旺西大學選修學分，而梅麗莎在畢業前特別休學一年出外旅行，母女倆歪打正著成了同梯畢業生。
又靓又美的母女倆合照讓大家驚為天人，蘇珊對被誤認為女兒的姐姐受寵若驚，梅麗莎自豪說，別人一聽說媽媽的歲數都不敢相信。母女畢業照的另一個亮點，就是蘇珊高齡91歲、同樣是個凍齡美魔女的母親喬伊絲。蘇珊笑說，「我們家基因還不錯。」
(中時)
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