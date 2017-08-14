柯文哲邀扁參加世大運開幕典禮 中監審理中

世大運開幕典禮即將於19日舉行，前總統陳水扁已在9日檢具醫療小組報告等提出參加申請，台中監獄表示，確已收到申請，已由專案小組審核評估中，近期內會有結果。

此次世大運，傳出柯文哲以世大運執委會名義，邀請歷任台北市長、歷任總統出席參加開幕式，受邀對象包括：蔡英文總統、前總統馬英九、前台北市長郝龍斌等，陳水扁也在受邀之列。

台中監獄表示，已在9日收到扁提出參加世大運開幕式申請，並已附上醫療小組報告，已交由專案小組進行安排審核程序，會依照保外醫治受刑人管理規則等規定辦理，沒有預設立場。

由於扁於今年5月到台北參加凱達格蘭基金會餐會，中監曾提出「五不」保證，限制扁不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提參加，但仍發生「失聯」狀況，是否為此次申請的前車之鑑，外界都很好奇。

(中時)