分析師稱迪士尼終止合作不影響網飛前景

MarketWatch網站報導，迪士尼上周宣布明年起不再授權網飛（Netflix）播放迪士尼影片後，一度令投資人擔心網飛用戶流失，但投資機構Piper Jaffray周一報告排除這項疑慮，並將網飛股價評等維持在「優於大盤」。

Piper Jaffray近日調查超過500名美國網飛用戶，結果發現只有20％的受訪者在網飛花超過10％的時間觀賞迪士尼影片，因此推測80％的美國網飛用戶不會因為迪士尼終止合作，就考慮取消訂閱網飛線上串流服務。

(工商)