汐止塑膠廠大火 恐釀戴奧辛汙染

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新北汐止連峰街183號鐵皮塑膠工廠今（14）日晚間傳出火警，消防局派出多輛人車全力搶救。（李其樺翻攝）

起火現場為塑料生產工廠，燃燒恐引發戴奧辛汙染，消防局呼籲住戶避免外出、圍觀、關錦川護，避免吸入毒氣。（李其樺翻攝）

新北市汐止連峰街183號育紘實業有限公司今（14）日晚間8時許傳出火警，1樓鐵皮塑膠工廠全面燃燒，1名50餘歲工人右手臂受2至3%燙傷，意識清醒送醫急救；消防局獲報派出多輛人車灌救，目前火勢過於猛烈尚未撲滅。

據悉起火現場為塑料生產工廠，產生濃厚黑煙恐有戴奧辛汙染之虞；消防局目前派出34車、111人全力搶救，提醒民眾應避免外出、圍觀、關閉窗戶，避免吸入毒氣。

(中時)