51年前反共義士投台 揭開伊留申28型轟炸機之秘

1965年11月1日，中共飛行員李顯斌所駕的俄製伊留申二八型小獵犬式輕轟炸機，停在北部某空軍基地。該機機身上塗有0195的號碼，這是該機在中共第八師廿二大隊的機號。(中時報系資料照片)

今天是814空軍節，南台灣高雄岡山空軍官校及基地，進行了一系列的慶祝活動。在其新近落成的展館內，展示著一架伊留申28型轟炸機，訴說當年反共義士駕機來台的滄桑史。那架當時相當先進的轟炸機抵台後，引起駐台美軍顧問團注意，在參與檢查與修復工作時，意外揭露這架俄製軍機與英製引擎的淵源。

根據BBC報導， 1965年的11月11日當天，3名解放軍所操作的伊留申28型、也就是中國的轟5型飛機，在台灣軍機護航和導引之下，降落在桃園基地。飛機降落時鼻輪折斷並衝出跑道，造成飛機毀損，而機上的導航員李才旺雙腿骨折、後艙射手廉保生身亡，飛行員李顯斌則安全無恙。

報導指出，當年這架伊留申28型轟炸機，是自由世界所取得的完整第一架。當時，這架飛機並非授權仿造的轟5，而是蘇聯原廠所生產。當年隸屬華沙公約組織的各國，總共擁有上千架這型飛機，所以美國對它的內裝極感興趣。

據了解，伊爾28型後來被拖到桃園基地的機棚內凖備修復，當時駐台的美軍顧問團要求加入檢查和修復的工作，在一路上報後，最後蔣介石親自拍板同意。

美國方面檢視後發現，伊留申28型所使用的引擎，是米格15戰鬥機的改良版，而其原始設計則是勞斯萊斯（羅爾斯羅伊斯）引擎。約在二戰後、冷戰爆發前，英國將引擎技術轉移給蘇聯，蘇聯因此加快了研發噴射（噴氣）引擎的速度。

(中時電子報)