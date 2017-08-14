日本與烏克蘭正考慮軍事技術合作
詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，日本和烏克蘭可能正在洽談建夥伴關係，以相互學習軍事技術。 報導稱，這一舉措很可能在日本政界面臨質疑，但是對兩國而言，彼此都想藉機提升工業能力。
日本防衛省部(MOD)採購技術物流局(ATLA)的發言人向媒體進一步證實，日本和烏克蘭的國防官員正在進行討論，烏克蘭國防部長伊凡．魯斯納克(Ivan Rusnak)和日本防衛省防衛審議官真部朗，在基輔舉行談判中，概述了雙邊進行合作計劃的可能性。
烏克蘭在過去一直是前蘇聯的坦克、戰機發動機與大型軍艦製造中心，但是在2014年爆發克里米亞衝突之後，戰火造成的破壞，嚴重影響烏克蘭軍事研發與生產的能力，原先泰國向烏克蘭採購的T-84戰車，烏克蘭造不出來，所以泰國轉單給中國大陸。本月初，俄羅斯的無人機成功炸壞烏克蘭的彈藥庫，更是對軍事能力嚴重的破壞。烏克蘭僅在最近出售一批T-64戰車給剛果民主共和國，但是這批戰車並非新式，而是庫存的中古貨。
所以烏克蘭急需利用僅剩不多的的軍事資源再搏一把，所以找上日本幫忙。至於日本也想借此機會得知俄式武器的詳細性能，對日本的國防工業也會有所幫助。
(中時電子報)
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