日本與烏克蘭正考慮軍事技術合作

日本與烏克蘭自8月初開始談判，涉及軍事合作議題。(圖/烏克蘭國防部)

詹氏防衛(Jane’s Defense)報導，日本和烏克蘭可能正在洽談建夥伴關係，以相互學習軍事技術。 報導稱，這一舉措很可能在日本政界面臨質疑，但是對兩國而言，彼此都想藉機提升工業能力。

日本防衛省部(MOD)採購技術物流局(ATLA)的發言人向媒體進一步證實，日本和烏克蘭的國防官員正在進行討論，烏克蘭國防部長伊凡．魯斯納克(Ivan Rusnak)和日本防衛省防衛審議官真部朗，在基輔舉行談判中，概述了雙邊進行合作計劃的可能性。

日本防衛省防衛審議官真部朗與烏克蘭國防部長伊凡魯斯納克在基輔進行雙邊談判。(圖/烏克蘭國防部)

烏克蘭在過去一直是前蘇聯的坦克、戰機發動機與大型軍艦製造中心，但是在2014年爆發克里米亞衝突之後，戰火造成的破壞，嚴重影響烏克蘭軍事研發與生產的能力，原先泰國向烏克蘭採購的T-84戰車，烏克蘭造不出來，所以泰國轉單給中國大陸。本月初，俄羅斯的無人機成功炸壞烏克蘭的彈藥庫，更是對軍事能力嚴重的破壞。烏克蘭僅在最近出售一批T-64戰車給剛果民主共和國，但是這批戰車並非新式，而是庫存的中古貨。

所以烏克蘭急需利用僅剩不多的的軍事資源再搏一把，所以找上日本幫忙。至於日本也想借此機會得知俄式武器的詳細性能，對日本的國防工業也會有所幫助。

(中時電子報)