保健食品夯 牛樟芝寄生的牛樟木竟被盜採「外銷」！
保健食品夯，牛樟芝寄生的牛樟木竟被盜採「外銷」！財政部關務署高雄關接獲情資，查獲竊取市價4000 萬元的牛樟木闖關出口，想銷贓至中國大陸，在檢警蒐集非法竊取林木的相關證據後，由台灣橋頭地方法院裁定，將6只貨櫃全數扣押。
高雄關表示，8月上旬接獲情資，指稱有疑似竊取牛樟木闖關出口，經篩選相關資料分析後，鎖定可疑出口報單，並更改為人工查驗，同時通報檢警單位會同開櫃查驗，初步查獲似屬非法竊取的牛樟木，同時還虛報數量，想銷贓至大陸。
牛樟芝是生長於牛樟木上的一種真菌，近年來在保健方面的使用漸增，再加上商業廣告宣傳，使牛樟芝聲名大噪，進而助長牛樟木的盜採。高雄關指出，牛樟木屬《森林法》第52條規定貴重木樹種，凡竊取其主、副產物及私運等行為，將面臨有期徒期與罰金的加重處罰。
(中時)
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