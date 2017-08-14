美、北韓互槓 科學家：核戰爭將導致5億人死亡

香港中通社14日報導說，數據可視化專家尼爾·哈洛倫（Neil Halloran）援引資料稱，如果發生第三次世界大戰，前三個星期就將有大約5億人死於核打擊。

哈洛倫估計了核戰爭可能導致的死亡人數，並將制作的影片發布在Youtube的個人頻道上。 影片中的圖表顯示全世界人口每年發生的變化，還展示了20世紀人口每年的變化，包括幾次世界大戰期間的「死亡數量激增」。

哈洛倫根據投擲在日本廣島和長崎的原子彈導致的死亡人數推測，如果第三次世界大戰爆發，美國、歐洲、俄羅斯等國目標遭受打擊時的核彈威力和致死人數。據哈洛倫計算，前三周將有大約5億人死於核打擊。

由於戰後會到來的核冬天的影響不可預測，遇難者的最終人數無法確定。

最近朝鮮半島緊張局勢急遽升高，北韓領導人金正恩擁核自重，不把國際制裁當回事，惹毛美國總統川普，雙方隔海互槓，再次讓全球陷入核戰憂懼。

美國中央情報局（CIA）局長蓬佩奧13日則試圖為朝鮮半島局勢降溫，排除核戰在短期內爆發的可能性。他13日接受福克斯新聞電視台採訪時表示，「我沒有看到任何調查數據顯示，我們處於核戰爭的邊緣。」

(中時)