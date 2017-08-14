世大運》中華隊熱身賽遭完封 郭李建夫：前輩很會玩
2017台北世大運開打在即，中華棒球隊今(14日)起與港口盃代表隊碰頭，展開為期3天的熱身賽，先發呂彥青雖繳6局失2分好投，但打擊熄火1分未得，終場3比0遭完封，但總教練郭李建夫並不擔心，「業餘前輩們很會玩球，這次對他們來說是很好的體驗。」
中華隊此役推呂彥青掛帥主投，他近期登板局數都不長，不過這場比賽投得精采，僅在4局挨安打又連投2保送，失掉2分。郭李教練也滿意他的表現，「呂彥青先前有些疲勞，投的局數都不長。這場設定讓他用80球投6局，是近期投最長的1次，整體狀況看起來不錯，疲勞也恢復得差不多了。」
呂彥青世大運前繳好投，給中華隊注入一記強心針。他認為前幾場出賽都在調整，只投3、4局左右，最近投球數比較多，狀況也慢慢回來，今天速球和變化球狀況不錯，不過控球不好，讓自己投得比較辛苦，「加強控球」這也是他到開幕前打算做的調整。
這場比賽，也是呂彥青首次與Lamigo桃猿捕手張閔勛搭配。談到呂彥青的狀況，張閔勛表示第4局失2分的亂流，和體力流失讓球速下滑有些關係，「他太在意球速，身體會比較想出力，導致手跟不上身體，影響變差。後來就有跟他溝通，要他別太在意球速。」
(中時電子報)
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