陸推動太空絲路成真 西方剉勒等

中國即將建立太空絲路！澳洲戰略政策研究所資深研究員指出，大陸除了在陸地海洋擴展一帶一路外，還將在太空上建成太空絲路。

文章指出，一帶一路將運用大陸的北斗衛星為沿線國家提供航行精確定位和校對時間。大陸目前已經有23個北斗衛星服役還將繼續擴展。這將是太空絲路執行的核心，同時也將推動當地經濟和協調參與國之間的通訊。為包括手機，精確對時，提供股市資訊金融服務，協調鐵路和海洋運輸管理，採礦等各種產業提供技術服務。

在2016年大陸公開的太空活動白皮書中對北斗衛星提到太空絲路，宣佈建設一帶一路空間資訊走廊，包括對地觀測、通信廣播、導航定位等衛星研製，地面和應用系統建設，應用産品開發等。

華爾街日本曾經報導指出，北斗衛星是北京擴大自己活動和影響力的道路、鐵路、港口和工業園的數位黏合劑。太空絲路的衛星通信、天氣監測和對地觀測，將從天上到地上支援一帶一路倡議。新絲路沿線國家若加入一帶一路空間資訊走廊，會變得依賴中國所提供的太空服務。這將令北京對那些國家的政策選擇具有更多影響力，因爲大陸控制了維持其經濟增長的關鍵太空能力。

報告因此提出，美國及其盟友不應接受中國從太空主導歐亞。現在，(西方的)「太空2.0」革命正加速，從中産生的新太空技術，將令與中國的太空競爭不會像過去那樣危險。一帶一路沿線國家因此沒必要一味接受中國對太空的控制來發展本國經濟。西方也有必要向新絲路沿線國家推廣太空2.0技術，從而不讓中國主導相關市場。

太空競爭可被視爲地球上地緣政治的延伸，誰佔據了太空制高點，誰就能主導地球，因爲資訊是21世紀權力的基礎，而資訊將通過太空傳播。“太空絲路”將爲中國權力及對歐亞大片地區的掌控增加厚度，若不受到挑戰，中國會把西方公司排擠出去，確保北京是“一帶一路”沿線國家太空服務的唯一提供者。這將最終鞏固北京對新絲路沿線國家經濟的控制。對美國而言，這對它與中國的亞洲戰略主導權之爭絕非好消息。

(中時)