漢翔紀念814勝利80周年 向伍克振將軍銅像致敬

漢翔公司董事長廖榮鑫率公司主管、同仁肅立在伍將軍銅像前獻花致敬。(圖／漢翔公司提供)

漢翔公司今日舉行「紀念814勝利80周年暨緬懷伍克振將軍紀念典禮」，董事長廖榮鑫率公司主管、同仁肅立在伍將軍銅像前獻花致敬，並勉勵全體同仁須如期如質達成國機國造的新式高教機發展任務。

廖榮鑫表示，新式高教機案今年2月在總統見證下正式啟動，距今剩1,051天，首架機將依計畫在2019年9月底出廠。漢翔公司選在今天，安排工程和飛航試飛單位的年輕世代向伍將軍致敬，象徵薪火相傳，別具技術能量延續及提升之雙重意義。

(中時)