他怕村民清晨運動受傷 捐地建社區運動公園
嘉義縣竹崎鄉桃源村民商催武無私捐贈一甲多的土地，讓縣府建造社區運動公園，造福1千多名村民，但多數村民十分不解，認為土地應有更多使用價值，有時看到他還直呼「傻瓜來了」，他僅笑笑表示，「總要有人帶頭讓社區更美好」，其善舉獲鄉公所頒贈好人好事代表。
在高雄從事運輸行業的商催武，自2011年推退休後，回竹崎老家修身養性，商催武說，18歲就離家到其他縣市打拼，直到65歲才回嘉義，並發現，家鄉景物居然都沒改變，加上一次清晨運動，發現村民都在大馬路上晨跑，車子行經頻繁，認為相當危險，決定捐獻自家土地供村民使用。
不少村民對商催武的行為感到訝異，甚至無法理解，有人看到他還說「傻瓜來了」，他僅笑笑帶過並表示，自己的社區要改變，需要有人帶頭作起，同時也盼帶動正面風氣，讓社區更美好。
村長林懷儒表示，自去年建設完成後，不少村民、小孩會到此運動，甚至也作為社區、國小辦理活動的好地方，其善舉讓不少人受惠，因而提報今年好人好事代表表達謝意。
(中時)
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