張花冠出擊新南向 赴星推嘉義「新」玩法

縣長張花冠在新加坡宣傳嘉義觀光。（嘉義縣政府提供）

縣長張花冠與文觀局長許有仁一同在新加坡宣傳嘉義觀光。（嘉義縣政府提供）

縣長張花冠（右二）與文觀局長許有仁（左二）一同在新加坡宣傳嘉義觀光。（嘉義縣政府提供）

新加坡旅客於今（106）年1到6月份來台旅客達195,442人次，較去年同期成長8.89%，對台灣旅遊市場有發展潛力，為力推嘉義縣旅遊市場，縣長張花冠14日與文觀局長許有仁參加「2017新加坡秋季旅展觀光推廣會」，並於會上力推嘉義「新」玩法，搬出即將登場的太平雲梯及2018年台灣燈會，引起不少新加坡朋友的好奇與興趣。

會中張花冠與駐新加大使梁國新、交通部觀光局駐新加坡辦事處主任林信任及各界業者交流旅遊文化與特色，張花冠指出，嘉義縣地處北回歸線上，東有阿里山、奮起湖、鄒族原民文化，西有鰲鼓濕地、外傘頂洲、高跟鞋教堂，平原地區則有故宮南院，縣內更有高鐵、台鐵、糖鐵、森鐵及鹽鐵的五鐵共構，交通相當便利，因此每年遊客絡繹不絕，非常值得新加坡人前來旅行。

張花冠表示，去年嘉義縣的遊客已突破640萬人次，今年位於海拔1,000公尺、全長281公尺及號稱全東南亞最長的太平雲梯，即將於9月23日正式啟用，加上從故宮南院、太子大道串連至縣治特區，以藝術策展、科技創新突破傳統的2018年台灣燈會，絕對會是新加坡旅客來台最獨特的旅遊體驗。

張花冠最後於推廣會抽獎活動時加碼送出30張太平雲梯、故宮南院門票，並打趣地說一定會不擇手段把所有遊客都帶到嘉義，讓現場氣氛相當火熱，也讓每個人都對嘉義留下深刻印象。

(中時)