善用民間力量幫忙　同安國小再獲10萬教學設備費

同安國小積極尋找民間善款挹注，學校特色機器人等發展至今有聲有色。（謝佳潾攝）

同安國小因地處「不山不市」，補助上不僅沒有山區多，資源又少於都市，但學校特色發展並未停滯，校方積極尋找民間善款挹注，舞獅、機器人等發展至今有聲有色，今年又獲高雄市南美獅子會贊助教育設備費10萬。校長蔡信東表示，為校募款也是在教學生飲水思源。

蔡信東指出，2年前因緣際會結識高雄市南美獅子會成員陳文勝，他到校內參訪時發現學校辦學有理念，但徒缺資源，因此開始幫學校與獅子會牽線，從中幫忙硬體設施的捐贈，最後共募得3台冷氣機並包施工，且還請來謝坤山演講。

他說，之後大家變成好朋友，一直保持密切聯繫，因此他也知悉學校在舞獅、管樂等表演上都有所堅持，且學生們還會拿著樂器走進社區、以關懷為出發點做表演，而今年在他的幫忙下，學校再次成功取得獅子會10萬塊捐款，作為教學設備費使用，而這筆錢似乎不多，卻意義深厚。

「取之社會，用之社會的觀念要向下紮根。」他強調，學校向外募款並不是件壞事，且要讓學生了解並參與其中，教導他們是因為有人認同這樣的教學理念，才會付諸行動給予支持，因此當往後在學習機器人、管樂或在外表演時，就會將這份感恩傳遞下去。

「大小學校都需具備募款能力。」他分析，教育處基於公平原則，只會給每間學校基本必需辦公費用，當中包括電費、維修費等，而都市、偏鄉的資源當然有差，但差距就在學校與外界的人際溝通能力，善用民間善款能為學校帶來事半功倍的發展成效。

(中時)