祕書化身廚藝老師 8旬阿嬤學會簡單煮三餐

弘道老人福利基金會照顧祕書黃馨瑩（左）、李秋鋨（右）將假日餐點處理包裝成一份一份，並教8旬林奶奶自行使用電鍋烹煮食物。（謝佳潾攝）

近年罹患脊椎側彎及慢性疾病的8旬林姓老奶奶，因喪夫、兒子又在北部工作，徒留她一人獨居潮州老家，平時雖有弘道老人福利基金會的照顧祕書會上門照顧她，但她仍生活得戰戰兢兢，直到從照顧祕書身上學會簡易烹飪技巧後，才漸漸活出自信。

照顧祕書指出，林奶奶每天的早晚餐都是由他們去準備及送餐，某日突然發現奶奶血糖血壓值不是很穩定，且長久外食花費很高、營養也不均，因此每天都更細心挑選適合奶奶又能達到營養均衡的菜色，要記得早上挑的菜色，好讓晚餐能補充不同菜色。

然而，因林奶奶無法獨自外出且無親友幫忙，每到假日或連假就讓照顧祕書傷透腦筋，擔心輪值的同事是否選對菜色、擔心奶奶習慣的店家若沒有營業該買什麼好；而林奶奶每到週五也開始擔心，不知周末假日是哪位祕書來送餐。

因此，照顧祕書左思右想後，決定訓練奶奶的烹飪能力。假日前夕，照顧祕書會先訓練奶奶自行使用電鍋烹煮食物，並將假日餐點處理包裝成一份一份，在引導及訓練奶奶幾周後，奶奶果真能很熟練地使用電鍋來烹煮秘書配搭好的各餐食材，餐餐吃得安心又健康。

雖然林奶奶總是文靜不語，一開始也很擔心自已不能勝任烹煮的重責大任，嘴裡還常唸著「不會，我做不好，妳們買什麼我都會吃，不要叫我煮」，但現在奶奶假日時不但能自行簡單烹煮三餐，也藉機摸摸家裡的傢具或在家中走動，延緩退化及老化速度。

(中時)