夜問打權》中印若開戰 印將失金磚？

8/14《夜問打權》來賓董智森(右二起)、林郁方、 葉耀鵬、張亞中、鄭繼文(亞太防務雜誌總編)、鄭照新(國會助理)。（中天提供）

挑戰國際地位？印有美日國撐腰，陸非動武不可？陸學者：中印若開戰，印將失金磚！中印談判破裂備戰？印媒：4.5萬印度軍竟開始準備戰鬥？

又見恐龍法官？「蜜蜂沒我會死」！法官放了槍毒犯！愛蜂法官不只放了槍毒犯， 還放了殺人棄屍犯！？司改國是會議有用？！公平正義分藍綠？檢察官升遷，票選榜首沒晉升！辦藍就升官？蔡政府是否暗中搞政治追殺！？

今晚十點，中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)