世大運倒數5天 宣傳品上全是殭屍QR Code？

國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲質疑，世大運的海報、帆布、廣告板、燈箱等宣傳物上的QR Code是無效的殭屍條碼。(取自黃子哲臉書)

台北世大運在8月19日即將盛大開幕，不過國民黨立委楊鎮浯辦公室主任黃子哲質疑，世大運的海報、帆布、廣告板、燈箱等宣傳物上的QR Code竟然毫無作用!是無效的殭屍條碼。

世大運花費2.4億元經費進行宣傳，台北市到處可見世大運的宣傳品，但黃子哲今(14)日在臉書上指出，宣傳物上的QR Code竟然毫無作用，就算對著這些QR Code掃到天荒地老，也無法連結到任何網頁，或是取得任何訊息，基本上就是一個無效的殭屍條碼。

他質疑，如果外國的選手、媒體、以及遊客來到台北，想藉QR Code快速了解世大運相關資訊，卻掃不到任何東西出來。並稱連這麼簡單的QR Code都會凸槌，柯P真的有點落漆。

黃子哲也要求柯文哲應該交代清楚這些廣告究竟做了多少?又還有那些地方有?花了多少錢?如何通過驗收?是否還有其他廣告有誤?徹底清查並趕緊改正。

不過根據小編實際測試結果，發現許多廣告板上的QR Code是能夠正確連結到世大運網站的，究竟是廠商印製時出了問題，還是因為燈箱亮度不足、或反光問題，就需要市府團隊進行清查。

(中時電子報)