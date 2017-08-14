陳水扁要出席世大運？ 洪孟楷：讓外國選手看見台灣貪汙奇蹟!
2017台北世大運19日將揭幕，台北市長柯文哲表示已發出世大運邀請函給前總統陳水扁，而陳致中今(14)日晚間也證實，已經向中監提出申請出席。國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批，這是用政治霸凌體育，而且到時候是要向在場國外選手介紹這是「服刑中的前市長」，還是「前市長卻在服刑中」？
洪孟楷表示，花了上百億經費的世界大學運動會即將開幕，任何的政治人物都應該只是服務，把舞台回歸給運動員們；但是柯市長卻邀請個貪污認證的前台北市長到現場，是要丟台北人的臉？還是要丟自己的臉？
洪孟楷強調，陳水扁仍在服刑中，是因為病況而保外就醫，但在中監要求重開立醫療證明都不可得的情況下，如果還能到上萬人的體育場中觀禮，這難道也是「職能治療」嗎？會滑手機、能出席募款餐會、可以一站二十分鐘致詞，現在在參加世大運，這種一再挑釁司法的行為，無疑打臉才剛開完司法改革會議的總統蔡英文。
洪孟楷說道，到時候蔡英文將會在觀眾台上與陳水扁相近，握不握手、互不互動，絕對成為話題；蔡英文的麻煩將又多一樁，只可惜會搶了世大運選手的風采。
(中時電子報)
文章來源：洪孟楷臉書
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。