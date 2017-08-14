陳水扁要出席世大運？ 洪孟楷：讓外國選手看見台灣貪汙奇蹟!

前總統陳水扁。(資料照片，郭吉銓攝)

2017台北世大運19日將揭幕，台北市長柯文哲表示已發出世大運邀請函給前總統陳水扁，而陳致中今(14)日晚間也證實，已經向中監提出申請出席。國民黨文傳會副主委洪孟楷痛批，這是用政治霸凌體育，而且到時候是要向在場國外選手介紹這是「服刑中的前市長」，還是「前市長卻在服刑中」？

洪孟楷表示，花了上百億經費的世界大學運動會即將開幕，任何的政治人物都應該只是服務，把舞台回歸給運動員們；但是柯市長卻邀請個貪污認證的前台北市長到現場，是要丟台北人的臉？還是要丟自己的臉？

洪孟楷強調，陳水扁仍在服刑中，是因為病況而保外就醫，但在中監要求重開立醫療證明都不可得的情況下，如果還能到上萬人的體育場中觀禮，這難道也是「職能治療」嗎？會滑手機、能出席募款餐會、可以一站二十分鐘致詞，現在在參加世大運，這種一再挑釁司法的行為，無疑打臉才剛開完司法改革會議的總統蔡英文。

洪孟楷說道，到時候蔡英文將會在觀眾台上與陳水扁相近，握不握手、互不互動，絕對成為話題；蔡英文的麻煩將又多一樁，只可惜會搶了世大運選手的風采。

(中時電子報)