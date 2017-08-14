京東第二季獲利 接近去年全年利潤

證券時報網14日報導，大陸知名電商企業京東集團，公布2017年第二季度業績。本季度京東持續經營業務淨收入932億元人民幣，年成長43.6％，稅後盈餘為9.765億元人民幣（約1.441億美元），單季利潤接近去年全年。

同時，截至2017年6月30日，京東過去12個月的活躍用戶數為2.583億戶，較去年同期的1.881億活躍用戶數，同比增長37％，增速領跑業界。

京東集團董事長劉強東表示，隨著京東持續豐富產品品類以及迅速，吸引大量的國際頂尖品牌入駐平台，客戶數量繼續保持快速成長，女性消費者顯著增加並日益活躍。放眼未來，京東智慧科技和大資料技術，將説明公司在進一步提升用戶體驗的同時，透過「零售即服務」的解決方案，開放平台能力，並惠及所有的合作夥伴，繼續引領零售業創新變革。

(工商)