竹縣死亡車禍 又見酒駕肇事

新竹縣關西鎮馬武督地區，今（14日）下午發生一起死亡車禍，年約8旬的王姓老婦疑與酒後駕車的江姓男子發生車禍，王婦當場失去呼吸心跳，救護人員到場後，緊急將王婦送醫，仍回天乏術。救護人員透露，王婦身上無明顯外傷，沿路施以心肺復甦術仍未能救回。至於另名江姓男子酒測值超高0.9每公升毫克（mg/L），警方仍在釐清事故原因。

(中時)