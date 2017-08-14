文在寅就職百日 外交政策面臨嚴峻考驗

韓聯社14日指出，南韓總統文在寅於17日就職屆滿100天，由於北韓不斷發起挑釁，美朝間矛盾日益升級，朝鮮半島局勢較以往更加嚴峻，新政府外交政策正面臨嚴峻考驗。

文在寅就職後立即訪問美國並會晤美國總統川普，抵消民眾對韓美同盟的憂慮，7月還訪問德國並提出旨在實現半島和平與共同繁榮的「柏林倡議」。然而，北韓並未響應該提議，反而試射「火星-14型」洲際導彈。之後國際社會對北韓進行嚴厲制裁，包括禁止北韓出口煤炭、水產品等。隨後，北韓強烈抗議，聲稱會對美國關島進行「包圍射擊」，美朝間矛盾不斷升級。

南韓世宗研究所一位研究員分析稱，文在寅政府上任前朝鮮半島局勢已高度複雜敏感，新政府繼承的「外交遺產」十分糟糕，因此新政府推進新的外交政策難免遇到困難。儘管如此，文在寅在較短的時間內通過「元首外交」提升南韓的外交地位，還確立和平解決朝鮮半島問題的「和平基調」，這一點值得積極評價。

但部分觀點認為，在文在寅提出「柏林倡議」前，朝鮮半島局勢已經進入瓶頸期。南韓在野黨甚至憂慮，在北韓問題上，中美兩國會跳過當事國南韓作重大決定，使南韓落入被孤立的處境，即所謂的「Korea Passing」。加上，南韓政府決定臨時部署4座「薩德」發射架後，韓中關係再度陷入僵局，韓日圍繞慰安婦問題的分歧也沒有縮小。

韓東大學教授金俊亨表示，在朝鮮半島局勢一觸即發的情況下，文在寅政府當務之急是做好危機管理，即一方面確立旨在維護半島和平的「和平藍圖」，另一方面不斷與美國、中國和北韓進行溝通。若正式對話很難促成，要採取非正式對話等一切手段，努力與有關各方溝通協調。

(中時)