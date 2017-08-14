印巴分家70年 悲慘遭遇仍舊縈繞後代心中

紐約時報14號刊出特別報導，描述70年前發生在南亞大陸的政治大地震-印巴分家。和他們對於印度教徒和回教徒後代的影響，那些鮮活的慘痛記憶，仍舊代代相傳，無法揮之而去。

阿羅克，一個印度教徒回憶家族的遭遇：

在午夜夢迴之中，我整個家就這樣被批遷移了。我們家剛好位於被劃歸巴基斯坦的旁遮普省的一方。對於印度教家庭來說，不光先前的地位如何，全部都處於危險之中。我不知道細節，但和其它家庭不同，我父親選擇躲藏了幾個月，他在一個回教徒僱員的家中藏了起來。最後，暴亂終究停止，整個家庭才開始往德里遷移。開始被安排在難民營。我的祖父勉強找到了一個和他先前類似的工作，但是他們卻喪失了所有的財產，包括新建的房屋。但整個家庭還是對能夠活下來心懷感激。不像其他不幸的家庭，我們家族唯一失去聯繫的只有大姐女兒的未婚夫。不過，一年之後，她在德里的一個車站找到了他，他們現在有七個孩子。

馬立克，一個回教徒回憶家族的遭遇：

1947年，我只有10歲，我們住在克什米爾過著安逸的生活。印巴分治後，我們喪失了一切財產，。不過所有失去的東西都可以恢復，唯獨生命不能！

我父親是一個知識分子和教育家，他在暴亂中被殺害。我們8個人到達巴基斯坦時還穿著夏天的衣服，那是冬天已經來了，我們只能挨餓受凍。轉眼間夏天來了，我的腳已經大了許多，原來的鞋已經不能穿了。我必須光腳在熾熱的土地上行走。我至今仍有時會突然感覺到那種滾燙的地面。我常常有惡魔，夢裡見到我父親被謀殺。作為一名醫生，我常常想他的生命是如何終結的，他在臨死前痛苦嗎？冷嗎？渴嗎？他有呼喚我的名字嗎？

(中時)