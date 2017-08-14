日本擔心北韓核試 急向美訂製防核地下避難設施

美國Atlas Survival Shelters公司生產的「防核地下避難設施」在日受矚目。(取自網路)

日本《每日新聞》報導，隨著北韓情勢緊張，日本民眾對於可保護自身安全，免受核武攻擊的輻射物質汙染之「防核地下避難設施」關心程度日高。美國西部加州的地下避難設施製造公司表示，「最近來自日本的訂單急速增加」。

位於美國洛杉磯的「亞特力士求生地下避難設施」(Atlas Survival Shelters)公司，自從北韓7月上旬宣布成功試射洲際飛彈(ICBM)後，便不斷接到來自美國國內、外的詢問。

該公司生產的是可以在地下生活半年至1年的防核地下避難設施。據了解，特別是來自日本的需求明顯增加，故開設了日本辦事處，並在美國南部的德克薩斯州新設專門供貨給日本的生產工廠。

設置在住宅等地下的小型避難設施，包含搬運和工程費用等，價格從3萬美元起跳，若要附加避難用隧道和去除輻射汙染的除汙室等，定價大約逾6萬美元。

能供6人居住的「豪華型」地下避難設施，除了避難用隧道外，入口處設有淋浴式的除汙室，內部還有床、沙發、廚房等完善的居家設備，價格約10萬美元。該公司表示，7月起已接到30件以上來自日本的訂單。

(中時)