俄國駁斥印度不滿MiG-29K的傳聞

俄國否認先前印度對MiG-29K戰機的不滿,他們稱印度並沒有那些怨言，MiG-29K也沒有傳聞講的那麼差。(圖/美國海軍新聞)

先前媒體報導，印度對於俄羅斯的MiG-29K艦載戰機性能很不滿意，認為它容易故障而且起落架脆弱等問題，如今俄羅斯出面否認這些說法，俄方稱，印度並沒有對俄羅斯提出MiG-29K的性能問題，那些說法都是媒體的補風捉影。

詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，俄羅斯飛機公司(RAC)表示，關於美國媒體近期關於印度海軍(IN)對於服役於航空母艦上的45架MiG-29K戰機的種種不滿與維修問題之事，「根本不正確」。

MiG-29k是一種多功能戰機，既能防空，也能攜帶對地武裝。(圖/美國海軍新聞)

RAC稱：「印度海軍的超日王號航空母艦(INS Vikramaditya)上頭唯一的戰機就是MiG-29K，他們已操作很多年，而且俄-俄的官方往來也都順暢，所有的負面指控，俄方全部沒有收到過。」

印度海軍的超日王號航空母艦，原先是俄國海軍的巴庫號航空巡洋艦。(圖/維基百科)

另外聲名指出，超日王號與正在建造的維克蘭特號(INS Vikrant)都是以俄羅斯技術為主，包括MiG-29K戰機，與雷達和其他甲板系統，都是適用俄羅斯的米格戰機而設計。

(中時電子報)