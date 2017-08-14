俄國駁斥印度不滿MiG-29K的傳聞
先前媒體報導，印度對於俄羅斯的MiG-29K艦載戰機性能很不滿意，認為它容易故障而且起落架脆弱等問題，如今俄羅斯出面否認這些說法，俄方稱，印度並沒有對俄羅斯提出MiG-29K的性能問題，那些說法都是媒體的補風捉影。
詹氏防衛網(Jane’s Defense)報導，俄羅斯飛機公司(RAC)表示，關於美國媒體近期關於印度海軍(IN)對於服役於航空母艦上的45架MiG-29K戰機的種種不滿與維修問題之事，「根本不正確」。
RAC稱：「印度海軍的超日王號航空母艦(INS Vikramaditya)上頭唯一的戰機就是MiG-29K，他們已操作很多年，而且俄-俄的官方往來也都順暢，所有的負面指控，俄方全部沒有收到過。」
另外聲名指出，超日王號與正在建造的維克蘭特號(INS Vikrant)都是以俄羅斯技術為主，包括MiG-29K戰機，與雷達和其他甲板系統，都是適用俄羅斯的米格戰機而設計。
(中時電子報)
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