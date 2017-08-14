月餅當精品做 今年秋節大走時尚奢華風
每年中秋前兩個月，月餅熱潮正式開始，且時間有越來越早的趨勢，今年甚至剛過端午，滿滿的月餅資訊拔山倒樹而來，這樣龐大的月餅經濟也讓業者紛紛推成出新，現在主打口味創意已經不夠了，最好能在包裝與外觀上下足功夫，才能讓送禮的人有面子，收禮的人笑開懷。
台中市裕元花園酒店今年的月餅禮盒飄來陣陣「時尚味」。與過往中式風格不同，裕元花園月餅的包裝設計走簡約精品風，就是要讓消費者宛如提著精品包般吸引注目。命名為「橘彩 月光」的月餅禮盒可選擇純月餅或是月餅搭配XO醬的組合，口味則是以廣式做法融合少油低糖的健康概念，吃月餅也能時尚又健康。
晶華酒店則是挑戰月餅極限。打開閃著璀璨銀光的紙盒，裡頭放的似月餅又非月餅，看起來有著類似桃酥的鬆厚餅皮，夾著濃郁香滑的餡料，其實這是晶華首創娜滋特Nusstorte瑞士焦糖核桃酥。主廚在台法兩地之間選用高級食材，以瑞士傳統點心Nusstorte為雛形，進而創造出匠心獨具的新潮月餅，豐富了今年中秋的月餅市場。
來自米蘭的COVA今年倒是很中國味，其月餅以蘇軾【水調歌頭】為概念打造中義合併「品月藏饌中秋禮盒」。其禮盒外表以絨藍色燙金展現高雅氣質，內裝也不馬虎，兩種月餅採日式桃山餅皮，包裹鳳梨荔枝與巧克力夏威夷豆口味內餡，濃郁與清爽兼具。另外每盒還有金磚巧克力8個，閃耀奢華金色光芒，讓秋節也變得時尚迷人。
作為一種社交權力流動的利器，每年秋節的月餅除了滋味要好，現在連包裝也備受重視。其放肆豐富的甜蜜若再加上精緻奢華的外觀，中秋之夜將更增添風采。
(中時)
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