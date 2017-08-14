克拉克森：全球造船業出現復甦跡象

金融時報報導，全球最大的船舶經紀公司克拉克森（Clarksons

周一指出，全球造船業在經歷多年產能過剩的低迷狀況後，如今終於開始出現復甦的初步跡象。

克拉克森表示，自從金融風暴爆發後，全球造船業歷經約10年產能過剩與貿易活動銳減的打擊，如今該行業終於開始出現「根本性的轉變」，換句話說，造船業目前正在復甦當中。

克拉克森今年上半年營收達到1.57億英鎊，稅前獲利則暴增25％至2,190萬英鎊。克拉克森執行長凱斯（Andi Case）表示：「這是根本性的轉變，而非市場短暫好轉。」

(工商)