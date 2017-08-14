馮德倫知道嗎？舒淇側拍片場 眼裡卻都是「他」

舒淇貼出與老公合作的《俠盜聯盟》側拍小短片，但卻是聚焦在高顏值的小鮮肉攝影師上頭，讚別的男人好迷人。(取材自舒淇臉書)

亞洲女神舒淇與男神馮德倫情牽20年，最終修成正果，在去年9月低調結婚，婚紗、儀式一切從簡，蔚為一段佳話，成了影壇新一代的「模範夫妻」，最近由馮德倫執導、舒淇主演的《俠盜聯盟》忙宣傳，兩人也從「隱而不宣」的低調狀態解放，慢慢願意讓大家看到他們恩愛的一面，同場時的互動成為關注焦點，沒想到昨舒淇貼出一則拍片現場小短片，竟聚焦在別的男人身上？！

舒淇昨天在臉書貼出一段《俠盜聯盟》片場側拍短片，影片中先是出現了主要演員之一的楊祐寧，拍攝上下車子整理東西的畫面，而楊祐寧頻頻轉頭盯向舒淇的方向，但舒淇卻完全沒理他，逐漸移動腳步，才發現焦點是正在一旁專注拍攝的小鮮肉攝影師。

這名外國籍的攝影師相當年輕，穿著簡單T恤搭配鴨舌帽，仍難掩高顏值，過程中舒淇嘗試跟他say hi，但小鮮肉攝影師完全不為所動，就只專注在工作上，有趣的是，舒淇拍了好一陣子，才發現自己誤會楊祐寧，其實楊祐寧在看鏡頭不是在看她，而她也沒要拍楊祐寧的意思，最後不忘補上關鍵句：「帥氣可愛又認真的攝影師好迷人」，粉絲也一致認證攝影小哥的顏值，直呼他入錯行，要女神順道拉他一把步上「正道」才是。

(中時電子報)