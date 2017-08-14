北韓攻擊關島？大陸外交部：目前到了關鍵節點

北韓是否攻擊關島，中國大陸外交部發言人華春瑩今（14）日說，這是假設性問題，但目前到了「關鍵的節點」。圖為今年7月4日北韓發射火星14彈道飛彈。（圖／美聯社）

針對北韓一旦攻擊關島，北京是否保持中立一事，中國大陸外交部發言人華春瑩今（14）日說，這是假設性問題，但目前到了「關鍵的節點」。

中央社報導，中國大陸外交部下午舉行例行記者會，美國與北韓日益升級的口水戰成為焦點之一。華春瑩在回答媒體相關提問時，作上述表示。

華春瑩首先說，對於北韓一旦攻擊關島，中方是否保持中立這種假設性問題，「我不便回答我也不想回答」。但她接著說，中方希望局勢能夠朝緩和的方向發展，而目前「到了一個關鍵的節點」。

她說，中方希望各方能認真考慮，積極接受中俄提出的以「雙暫停」倡議為基礎的、妥善解決朝鮮半島核問題建議，盡快恢復和談，為透過政治外交手段和平解決朝鮮半島核問題，找到突破口及有效途徑。

(中時電子報)