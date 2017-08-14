旭光高中多元選修課程很搶手

旭光高中曾彥傑老師開設海洋環境教育課程。（廖肇祥攝）

旭光高中黃明樹教師開設生態保育課程。（廖肇祥攝）

旭光高中圖書館教師開設獨立研究。（廖肇祥攝）

「選我！選我！」南投縣立旭光高中辦理多元選修課程，於今(14)日舉辦課程說明會，開課老師親自上場，簡報宣導課程內容，讓學生自由選課，每堂課各有特色，讓學生難以抉擇。

因應108學年新課綱的實施，旭光高中原本於高二開設4學分多元選修課程，共開設11門課讓學生跑班選修，包含日語、法語、生態保育與探索、飲食文化與生活、情感教育、獨立研究等課程。

今年度高一新生增設2學分，共計6學分多元選修課程，希望能讓高中學生早日享受新課綱多元特色課程的精神。

各領域教師在經過一年的研發及規劃後，在高一新開設9門選修課，國文科老師開「巷弄文學」，以提升學生對草屯地區文學的了解；英文科開設「繪英繪本」，讓英文融入美術課程，指導學生製作英文繪本；自然老師開「誤理新新聞」，訓練學生從生活中破除科學新聞的迷思，另外還有攝影入門、動物行為初探、鄉土調查、經典數學漫談等，都是由各領域研發出來的課程。

在開課說明會中，由開課老師向同學介紹課程內容及要求，學生依據自身學習興趣規劃選課，選修人數滿15人才能開課，開課老師使出渾身解數，向同學推銷課程，希望能吸引較多的學生選課，也要避免選課人數太少而無法開課。

高一新生鄭少翔表示，看了這麼多精彩的課程，每堂課都好想選，可是只能選一門課，回家後要好好考慮。

旭光高中校長何光明表示，透過多元選修課程，鼓勵高中部教師開發多樣化的教學內容，建立學校特色課程，並培養學生自主規劃課程的習慣，充實自我學習歷程，為將來求學生涯做好準備。

(中時)