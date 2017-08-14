世大運宣傳片藏彩蛋 網友：看完狂飆淚!
2017台北世大運即將在周六(19日)開幕，柯文哲與世大運臉書粉專昨(14)晚8點分別上傳「觀眾篇」、「選手篇」兩支宣傳影片，有眼間的網友就發現影片竟然暗藏彩蛋，一同觀看時更發現兩者相互呼應，感動程度更是倍增!
一名大學生在《Dcard》上發現有人在討論世大運的宣傳影片，一看之後發現「其實我們一直都在（選手篇）」、「其實我們一直都在（觀眾篇）」這兩支宣傳影片的場景似乎有些相似；接著，這名大學生貼出幾張對比圖，證實兩片宣傳片不只場景一致，居然連台詞都能互相輝映。對此，網友紛紛表示，說道「看到33秒的地方 覺得雞皮疙瘩都起來了」、「看著看著眼淚就掉下來了，怎麼會這樣…」、「回家比賽那裡超感動」、「已買票，大家一起支持世大運!」
對於網路熱烈迴響，台北市長柯文哲於今日晚間8點在臉書貼出完整版「其實我們一直都在(一起篇)」，並說道「8月19日開始，你不再只是透過螢幕和電臺去參與一場運動盛會。我要邀請你，和選手一起、和臺北一起，為全世界轉播世大運的感動與精彩。這次回家，你在不在？」
(中時電子報)
文章來源：其實我們一直都在（觀眾篇）
文章來源：其實我們一直都在（選手篇）
文章來源：其實我們一直都在（一起篇）
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。