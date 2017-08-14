世大運宣傳片藏彩蛋 網友：看完狂飆淚!

世大運宣傳影片(翻攝自柯文哲臉書)

2017台北世大運即將在周六(19日)開幕，柯文哲與世大運臉書粉專昨(14)晚8點分別上傳「觀眾篇」、「選手篇」兩支宣傳影片，有眼間的網友就發現影片竟然暗藏彩蛋，一同觀看時更發現兩者相互呼應，感動程度更是倍增!

一名大學生在《Dcard》上發現有人在討論世大運的宣傳影片，一看之後發現「其實我們一直都在（選手篇）」、「其實我們一直都在（觀眾篇）」這兩支宣傳影片的場景似乎有些相似；接著，這名大學生貼出幾張對比圖，證實兩片宣傳片不只場景一致，居然連台詞都能互相輝映。對此，網友紛紛表示，說道「看到33秒的地方 覺得雞皮疙瘩都起來了」、「看著看著眼淚就掉下來了，怎麼會這樣…」、「回家比賽那裡超感動」、「已買票，大家一起支持世大運!」

對於網路熱烈迴響，台北市長柯文哲於今日晚間8點在臉書貼出完整版「其實我們一直都在(一起篇)」，並說道「8月19日開始，你不再只是透過螢幕和電臺去參與一場運動盛會。我要邀請你，和選手一起、和臺北一起，為全世界轉播世大運的感動與精彩。這次回家，你在不在？」

(中時電子報)