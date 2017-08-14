長官下令偷拍女職員 替代役不起訴處分

新北市客家事務局的唐姓替代役，去年依主管指示，用手機偷拍杜姓女科員上班一舉一動，再將錄影檔上呈長官，杜女得知後怒告唐男妨害秘密罪，但新北地檢認定拍攝地點皆屬公開場合，今將唐男不起訴。

不起訴書指出，去年8月服役於客家局的唐男，受單位主管指示，用手機錄下杜姓女科員上班時間趴在桌上的違規行為，事後檔案被轉呈上級，杜女得知後，怒告唐男妨害秘密。

唐男供稱，只是依照客家局主管所託，才偷拍杜女上班狀況，事後也把檔案都交給主管，並非故意侵犯杜女隱私。

新北地檢認為，唐男拍攝場合，分別在辦公室和淡水水岸廣場，屬公開場所，與妨害秘密罪構成要件不符，將唐男不起訴。

(中時)