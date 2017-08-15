歡慶獨立70週年 但印巴邊界衝突卻仍難終結

1965年印度軍隊與巴基斯坦於克什米爾地區開戰。（圖/美聯社）

今年是印度與巴基斯坦獨立建國70週年，一個是擁有十億人口、南亞次大陸上的大國；令一個則是擁有近2億人口，和鄰居同樣握有核武的國家，因為歷史因素，讓邊界上至今仍插滿「未爆彈」，包含旁遮普地區（Punjab）與喀什米爾（Kashmir）地區，和近期印度與中國大陸衝突的東北部區域，時不時讓南亞諸國局勢，經常因為一個風吹草動而呈現緊張。據英國衛報（The Guardians）報導，印度首都新德里（New Delhi）和巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）都將盛大慶祝，巴國甚至將出動陸海空軍，藉此對外展現其武力。

印度巴基斯坦分治獨立紀錄片。

從1858年開始，英國東印度公司（British East India Company）向維多利亞女王（Queen Victoria）移交權力後，包括今天的印度共和國、孟加拉國、巴基斯坦、及緬甸等地的「英屬印度」（British India），正式納入大英帝國麾下，成為女王手中最耀眼的一顆寶石。此時印度的正式名稱是「印度帝國」（Indian Empire），亦對外發行專用護照，維多利亞女王更在1877年正式加冕為印度女皇。但雖名為女王屬地，可除了直轄省份外，尚有數百個大小土邦並不由英國直接管轄，而是由原王公（Maharaja）、王侯（Thakur）和行政長官（Nawab）所統治，著名的土邦包含：齋浦爾、海得拉巴（Hyderabad State）、邁索爾（Kingdom of Mysore）和克什米爾等土邦。

1903年完工的孟買火車站。（圖/大英圖書館藏）

於今天出訪巴基斯坦的大陸國務副總理汪洋（圖右），與新上任的巴國總理阿巴西（圖左）會面。（圖/新華社）

二次世界大戰結束後，因為主流宗教不同，英國在經協商後，為避免印度教和伊斯蘭教徒矛盾衝突加劇，同意印巴分治，以穆斯林為主體的巴基斯坦（含今孟加拉）於1947年8月14日宣布獨立、隔天印度亦宣布獨立，正式成為兩個獨立國家。而種下後來矛盾和衝突的主要原因，也就印巴兩國國界線的劃分，竟是由一位遠在倫敦的律師西里爾·雷德克里夫（Cyril John Radcliffe）負責，並且此界線一直到獨立當天才宣布，造成當地大亂，更讓兩國埋下衝突的導火線。

巴基斯坦獨立後首位領導人真納（圖中央），與英國末任印度副王與總督蒙巴頓伯爵（圖左）與其夫人埃德溫娜（圖右）合影。（圖/美聯社）

在1947年印度與巴基斯坦獨立後，從印度境內逃往巴基斯坦的穆斯林難民。（圖/美聯社）

因為畫界的草率，加上新成立的兩國領導人尼赫魯（Jawaharlal Nehru）和真納（Muhammad Ali Jinnah）皆為強硬派，讓印度和巴基斯坦個別湧入大批逃難的難民，並讓兩國國內的印度教和伊斯蘭教徒相互不信任，不僅在德里、孟買、加爾各答、喀拉蚩、拉合爾等大城市出現貧民窟，更讓極端主義者不滿，導致獨立不久，印度聖雄甘地（Mohandas Karamchand Gandhi）於德里遭激進民族份子暗殺，引起國際震撼。可是甘地的犧牲並未換來和平，卻反而在土邦歸屬上，因克什米爾地區，點燃了第一次印巴戰爭，也讓雙方互鬥至今仍無法停止。

1972年印巴兩國簽署停火協議，印度總理英迪拉·甘地（圖右）與巴基斯坦總統佐勒菲卡爾·阿里·布托（圖左）握手致意。（圖/美聯社）

巴基斯坦空軍特技小組於空中表演慶祝獨立70週年。（圖/美聯社）

打扮時髦的巴基斯坦女性，在現場觀看空軍演出。（圖/美聯社）

可在印巴獨立70週年之際，南亞次大陸所面臨的國際局勢恐將更為複雜，隨著中國大陸的勢力滲透於此地，讓印巴矛盾不再僅只於邊界和宗教，未來恐怕在與大陸的關係和經貿上，更會讓兩國的矛盾愈來愈複雜。印度與中國有多年的邊界矛盾，近兩個月再次被激化，導致兩國關係陷入騎虎難下之態，而在週年紀念前夕，中共中央政治局委員、國務副總理汪洋前往巴基斯坦拜訪兼祝賀，雖以加強一帶一路和中巴經濟走廊之名義，但恐怕實際之意，是要給印度施壓一定的壓力，迫使其在邊界爭端上認輸，而與尼赫魯一樣強硬路線的印度現任總理莫迪（Narendra Modi）會如何表態，也將是未來關注的焦點之一。

(中時電子報)