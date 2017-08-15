小學被霸凌整整6年 許瑋甯爆心底黑暗面「有必殺名單」
有著混血兒極致美貌的女星許瑋甯，主演的靈異電影《紅衣小女孩》票房大開紅盤，讓她晉升為華人新生代鬼后，今年再接再厲，怕鬼的她又接演《紅衣2》，卯足全力演繹鬼上身狀態，嚇壞楊丞琳、高慧君等人，最近她為宣傳新片，作客「壁花相談室」接受網友提問，沒想到閃耀女神光彩的她，竟爆出從小學長期遭到同學霸凌。
許瑋甯為宣傳《紅衣2》，而擔任「卡提諾大來賓」，接受粉絲五花八門的提問，從專業的問題到想跟她認識，許瑋甯都超認真回答，甚至還開口唱了台語歌，相當敬業，其中，有位網友好奇身為混血兒的她，是否有因此被排擠過，許瑋甯竟連聲答「有」，吐露念國小時整整6年都被排擠，主持人心有戚戚焉，因為自己也是被霸凌的過來人，直呼這樣的傷痕很難好起來。
而向來展現堅強與自信的許瑋甯，被問到如何挺過痛苦的受害者時期，她也坦承內心深處的黑暗面，表示「其實都有一個必殺名單」，想著長大後有一天再遇上欺負她的同學，要怎麼反擊，而被欺負的情況到了國中仍然持續著，但許瑋甯心態變了，覺得可能剛好是叛逆期，覺得「其實欺負你的人，欺負回去就好了」，也給螢幕前可能正在被霸凌的人誠懇的建議，「適時的反擊，要懂得保護自己」，給網友們灌注正向勇敢的能量。
(中時電子報)
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