林佳龍打姊妹市外交戰 軟實力突破外交處境
台中市府近年來積極以城市為單位，出訪日本、荷蘭、德國、法國及新加坡等東協國家招商，除增進城市外交，並透過結成姐妹城市的目標設定，進行全方位國際鏈結，台中市目前有30個友好城市與姊妹市，其中美國有1個友好城市，15個姊妹市，成為國家及未來城市發展的外交資源。
為拓展產業競爭力，市長林佳龍馬不停蹄的前往歐、美、日、韓及東南亞等國家招商引資，透過尋找技術、製造供應鏈及市場等國際合作機會並拓展商機。
「出國招商就是要上場打戰，還要開闢締結姊妹市的機會！」林佳龍出訪招商設定明確目標，整合政府與民間、產官學等資源進行城市交流，發展中部區域國際聯合招商模式，同步尋求締結友好城市與姊妹市的機會。
這次率團在美國展開美西產業及市政交流，滿檔行程中，獲悉聖荷西市正舉辦夏日爵士音樂節，林佳龍以台中也有爵士音樂節的經驗交流一拍即合，還邀請來台中參加爵士音樂節與花博盛會，為雙方成為姊妹市穿針引線。
此外，今年6月林佳龍出訪法國南部的大土魯斯，是歐洲最大飛機製造公司空中巴士所在地，拜會大土魯斯副市長就航太、智慧城市等深化交流，也把握機會釋出雙方締結姊妹市善意，促成更多合作機會。
市府統計，目前有30個友好城市與姊妹市，其中6個友好城市，而24個姊妹市中，美國就占15個，林佳龍直言「台灣國際處境常被孤立，排擠在自由市場外，要自己找出路！」他從姊妹市另闢外交舞台，盼台灣可以運用這些軟實力突破外交處境、走向國際。
(中時)
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